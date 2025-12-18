Derbide kırmızı kart görmüştü, El Bilal Toure'nin cezası belli oldu

Beşiktaş Kulübü'ne 15.12.2025 tarihinde X'ten yapılan paylaşım nedeniyle 2.7 milyon TL, idarecisi Murat Kılıç'a ise 15 gün men ve 2 milyon TL para cezası verildi.



TFF'nin açıkladığı cezalar şöyle:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 18.12.2025 tarih ve 38 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezon müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT KAT C ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-GALATASARAY A.Ş.’nin, 13.12.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezon müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR 3. KAT TRİBÜN A3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-GÖZTEPE A.Ş.’nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KOCAELİSPOR Kulübünün, 14.12.2025 tarihinde oynananMISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 640.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜNÜ 329 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6-TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN KUZEY ÜST C, D VE TRABZONSPOR FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜNÜ K, J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi MURAT KILIÇ hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu EL BILAL TOURE ’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

8-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 15.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY C, D, SPOR TOTO TRİBÜNÜ C, D, F, E, MARATON ÜST TRİBÜNÜ H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 15.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi MURAT KILIÇ’ın, 15.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

10-TRABZONSPOR A.Ş. hakkında, 15.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi TANER SARAL hakkında, 15.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11-ADANADEMİRSPOR A.Ş.’nin, 12.12.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANADEMİRSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DENİZ YÖNÜ KAPALI NUMARAYI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- SMS GRUP SARIYERSPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SOL KAPALI TRİBÜN KAPALI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SMS GRUP SARIYERSPOR Kulübünün, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TLPARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi ABUZER ŞAHİN’in, 14.12.2025 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ERZURUMSPOR FK kaleci antrenörü ZİYA AKÇEKEN’in, 14.12.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK’nın, 14.12.2025 tarihinde oynanan İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-EMİNEVİM Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN A, B, DOĞU TRİBÜN A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17-ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI B, C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

18-AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-MARDİN 1969 SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 38.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü Başkanı AHMET GAFFAR AKARCA’nın, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü idarecisi MURAT DEMİRKOL’un, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ-KCT 1461 TRABZON FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR Kulübü sporcusu BEDİRHAN ALTUNBAŞ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20-ADANASPOR A.Ş.’nin, 13.12.2025 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, 13.12.2025 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan GRANNY’S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-YENİ MALATYASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA,

23- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR-GİRESUNSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 41.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- BURSASPOR Kulübünün, 12.12.2025 tarihinde oynanan BURSASPOR-ANKARA DEMİRSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 153.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28-BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 12.12.2025 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- MUĞLASPOR görevlisi TOLGA TAĞ ’ın, 12.12.2025 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-MUĞLASPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- KARAMAN FUTBOL Kulübünün, 12.12.2025 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-GMG KASTAMONUSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübünün, 12.12.2025 tarihinde oynanan SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi SAVAŞ ÇİMENOĞLU’nun, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü idareci OLCAY İLERİ’nin, 12.12.2025 tarihinde oynanan SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ÇORLU SPOR 1947 Kulübü idarecisi MEMET KÖROĞLU’nun, 12.12.2025 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeden 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 23.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947Kulübü görevlisi ALİ EMRE ÇOLAK’ın, rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 40 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

34-CİNEGOLD AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 12.12.2025 tarihinde oynanan CİNEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ-KİLİS 1984 A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- KİLİS 1984 A.Ş. sporcusu EMRE ŞİMŞEK’in, 12.12.2025 tarihinde oynanan CİNEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ-KİLİS 1984 A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. teknik sorumlusu SAİM AKTİ’nin, 12.12.2025 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş.teknik sorumlusu SAİM AKTİ’nin, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/1-b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. görevlisi CANER KUZU’nun, müsabaka sonrasında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübünün, 12.12.2025 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun müsabaka sonrası akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübünün, 12.12.2025 tarihinde oynanan KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 8.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39-1926 BULANCAKSPOR sporcusu ABDULLAH YILDIZER’in, 12.12.2025 tarihinde oynanan 1926 BULANCAKSPOR-SEBAT GENÇLİK SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeden 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 12.12.2025 tarihinde oynanan KARABÜK İDMANYURDU SPOR-FATSA BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü antrenörü MEHMET DEMİR’in, 12.12.2025 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42-NAZİLLİ SPOR A.Ş.’nin, 12.12.2025 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş-AFYONSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- AFYONSPOR Kulübü sporcusu FATİH ATEŞ ’in, 12.12.2025 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş-AFYONSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

44-İZMİR ÇORUHLU FUTBOL A.Ş.’nin, 12.12.2025 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ALTAY Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200 .-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- ALTAY Kulübünün, 12.12.2025 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ALTAY Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, tribünlere seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."