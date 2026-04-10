Derbide sakatlanmıştı, Fenerbahçe'den yıldız futbolcu için açıklama geldi. İki maçı kaçıracak
10.04.2026 08:53
Marco Asensi
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun durumu belli oldu. Beşiktaş Derbisinde sakatlanan İspanyol oyuncu sahalardan 14 gün uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Marco Asensio 'nun son durumu netlik kazandı. Fenerbahçe, İspanyol oyuncunun sol diz çarpraz bağlarında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Rizespor ve kupadaki Konyaspor maçını kaçıracak olan Asensio Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Beşiktaş maçında sakatlana Asensio 24. dakikada yerini Fred'e bırakmıştı.
Asensio bu sezon çıktığı 37 maçta 13 gol 13 asist yaptı.
Asensio'nun sakatlık anı ve saha kenarına gelişi
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı ağırlamıştı.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
Ev sahibi ekipte Marco Asensio, karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.