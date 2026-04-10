Derbide sakatlanmıştı, Fenerbahçe'den yıldız futbolcu için açıklama geldi. İki maçı kaçıracak

Fenerbahçe 'de Marco Asensio 'nun son durumu netlik kazandı. Fenerbahçe, İspanyol oyuncunun sol diz çarpraz bağlarında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.



Rizespor ve kupadaki Konyaspor maçını kaçıracak olan Asensio Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş maçında sakatlana Asensio 24. dakikada yerini Fred'e bırakmıştı.



Asensio bu sezon çıktığı 37 maçta 13 gol 13 asist yaptı.