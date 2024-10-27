Derbide son sözü söyledi: Kenan Yıldız, Serie A tarihine geçti

Serie A'nın 9. haftasında Juventus ve Inter İtalya derbisinde karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip Zielinski'nin 15. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, konuk ekipte Vlahovic skora denge sağladı. 6 dakika sonra sahneye çıkan Weah Juventusu 2-1 öne geçirdi.

Mhitaryan'ın 35. dakikadaki golünün ardından Zielinski 37'de bir penaltı golü daha kaydederken skoru 3-2'ye getirdi.

Inter mücadelenin ikinci yarısında 53. dakikada Dumfries'in golüyle skoru 4-2'ye getirirken, 61. dakikada oyuna dahil olan Kenan Yıldız 11 dakikada 2 gol kaydederek takımına 1 puan kazandırdı.

KENAN YILDIZ SERİE A TARİHİNE GEÇTİ

Kenan Yıldız, Serie A tarihinde Juventus ile Inter arasında oynanan bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu (19 yaş 176 gün).

