Derbide son sözü söyledi: Kenan Yıldız, Serie A tarihine geçti
Juventus formasıyla Inter karşısında 11 dakikada 2 gol kaydeden Kenan Yıldız, 19 yaş 176 günle Serie A tarihinde bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu. İtalya derbisi bu gollerin ardından 4-4 beraberlikle tamamlandı.
Serie A'nın 9. haftasında Juventus ve Inter İtalya derbisinde karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip Zielinski'nin 15. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, konuk ekipte Vlahovic skora denge sağladı. 6 dakika sonra sahneye çıkan Weah Juventusu 2-1 öne geçirdi.
Mhitaryan'ın 35. dakikadaki golünün ardından Zielinski 37'de bir penaltı golü daha kaydederken skoru 3-2'ye getirdi.
Inter mücadelenin ikinci yarısında 53. dakikada Dumfries'in golüyle skoru 4-2'ye getirirken, 61. dakikada oyuna dahil olan Kenan Yıldız 11 dakikada 2 gol kaydederek takımına 1 puan kazandırdı.
KENAN YILDIZ SERİE A TARİHİNE GEÇTİ
Kenan Yıldız, Serie A tarihinde Juventus ile Inter arasında oynanan bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu (19 yaş 176 gün).
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