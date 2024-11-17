Derbide zafer Beşiktaş'ın: Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı
Beşiktaş United Payment, Turkcell Kadınlar Süper Lig'inde konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarttı. Öte yandan sarı-lacivertliler sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar Fishley'in 17. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ardından 28. dakikada sahneye çıkan Halilaj, maçın sonucunu belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 19'a çıkartan Beşiktaş 5. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 24 puanla liderliğini sürdürdü.
İLK MAĞLUBİYETİ
Öte yandan sarı-lacivertliler derbi maçının ardından sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.
SERİ 6 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş, ligde çıktığı son 6 maçı da kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkarttı.
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