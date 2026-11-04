Derbideki kavganın ardından konuştu. "Hayal kırıklığına uğradım"

Galatasaray -Fenerbahçe derbisi sonrası Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı birbirine girmiş ve kavga etmişti.

Türkiye Futbol Federasonu her iki futbolcuya da ceza vermişti . Yaşananların ardından Fenerbahçeli İngiliz basınından BBC'ye açıklamalarda bulundu.



Brown, yaşananları “Bu benzeri görülmemiş bir olaydı” diyerek vurguladı.



Brown şu açıklamayı yaptı:



"Sahada her zaman tutkumu görmeye çalışırım ve bu derbiler çok ateşli geçer, bu yüzden her şey olabilir. Maalesef olay bu şekilde sonuçlandı. Ama bu benim karakterim değil.

Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini izleyen herkes, bu maçların ne kadar yoğun geçtiğini bilir. Bu, Türk futbolu için olağandışı bir durum değil ama benim için kesinlikle almam gereken bir ders.

Ceza aldığım için hayal kırıklığına uğradım; yapabileceğim en önemli şey, takım arkadaşlarımın yanında olmak. Bu benim ilk kırmızı kartımda ve umarım sonuncusu olur."



ALDIKLARI CEZALAR



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezalarını duyurdu.

Kulüplere ve futbolculara ceza yağdı. Fenerbahçeli Archie Brown'a 3 maç men verildi. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ise 2 maç ceza aldı.