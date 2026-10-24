Derbilerdeki cezaların faturası ağır oluyor

İki takım arasında 100 yılı aşan tarihi rekabet, yarın yapılacak ve zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakayla devam edecek. Galatasaray ile Fenerbahçe , RAMS Park'ta saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.



Son yıllarda iki ekip arasındaki derbiler, gergin geçerken sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalar dikkati çekiyor.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 16 sezondaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı PFDK, sarı-lacivertlilere toplam 13 milyon 381 bin 500 lira, para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise 8 milyon 150 bin lira ceza kesildi.

SON DERBİNİN ARDINDAN VERİLEN CEZALAR



İki takım arasında oynanan son derbi müsabakasının ardından Fenerbahçe'ye 1 milyon 100 bin lira, Galatasaray'a 700 bin lira para cezası verildi.



RAMS Park'ta oynanan ve ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona eren lig karşılaşmasının ardından kurul Galatasaray'a, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 220 bin, stada usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle de 480 bin olmak üzere toplamda 700 bin lira para cezası kesti.

Kurul, sarı-lacivertli kulübe ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 1 milyon 100 bin lira para cezası uyguladı.



Ayrıca Fenerbahçe kalecisi Ederson'a ihraç sonrasında karşılaşmanın hakemine yönelik hareketi nedeniyle 3 man men cezası ile 480 bin lira para cezası verildi.

FENERBAHÇE'YE 7, GALATASARAY'A 3 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA



Söz konusu 16 sezondaki derbilerin ardından Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 12 Mayıs 2012 tarihinde oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşmanın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ile 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.



Sarı-lacivertliler, aynı sezon ligde rakibiyle sahasında oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ile 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.



Galatasaray'a ise 2010-11, 2013-14 ve 2016-17 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

EN FAZLA CEZA ALAN İSİMLER



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde son 16 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise futbolcular Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu.



Rekabette özellikle 2018-19 sezonunun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'ndaki maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonraki olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uyguladı.



Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'daki TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.