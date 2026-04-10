Derbilerin faturası belli oldu, üç futbolcuya ve kulüplere ceza yağdı

TFF'den yapılan açıklamaya göre alınan kararların tamamı şöyle:



"1-GÖZTEPE A.Ş.’nin, 04.04.2026 tarihinde oynanan NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 04.04.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu RIBEIRO DIAS CARLOS MIGUEL’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 04.04.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4-TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 04.04.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, K, I, H, L, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, L, K, I, GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN G2, D, A3, E, B, G1, A2, G3, C, A1, F, DOĞU ÜST TRİBÜN F, E, C, B, A, D, RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN C, D, A, A2, E, B, A1, A3, TRABZONSPOR FAN TOKEN ALT DOĞU TRİBÜN I, J, L, K, H, MATTİA AHMET MİNGUZZİ TRİBÜN H, J2, BATI ÜST TRİBÜN H, G, B, A, BATI ALT VIP TRİBÜN SİLVER A, SİLVER B, GOLD B, GOLD A, PLATINUM B, BATI ALT TRİBÜN I1, I2, J1numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BORAN BAŞKAN’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BORAN BAŞKAN’ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5-GALATASARAY A.Ş.’nin, 04.04.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST G1, KUZEY ÜST G3, KUZEY ÜST F, KUZEY ÜST G2 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 05.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN C-D-E-L-M, SPOR TOTO TRİBÜN D-E-C-L-M-F, MARATON ÜST TRİBÜN H-I-A-B, FENERİUM ALT TRİBÜN C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 05.04.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G-H-O bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 05.04.2026 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI’nın, 05.04.2026 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda ve müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN hakkında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VACLAC CERNY’in, 06.04.2026 tarihinde resmi sosyal medya hesabından (instagram) yayınladığı paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 500.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BADOBRE EMMANUEL ELYSEE DJEDJE AGBADOU’nun, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

10- KOCAELİSPOR Kulübünün, 06.04.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 326-327 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. kaleci antrenörü MEHMET ALİ TUNÇ’un, 03.04.2026 tarihinde oynananADANA DEMİRSPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu YÜCEL GÜROL’un, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MANİSA FK sporcusu OMOBOLAJI HABEEB ADEKANYE’nin, 03.04.2026 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSA FK sporcusu OMOBOLAJI HABEEB ADEKANYE ’nin, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13-ARCA ÇORUM FK’nın, 03.04.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VİP TRİBÜN VİP A, KUZEY TRİBÜN KUZEY E4 - KUZEY E5 - KUZEY E6 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

14- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 04.04.2026 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL Kulübünün, 04.04.2026 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16-SMS GRUP SARIYERSPOR Kulübünün, 04.04.2026 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR-SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SOL KAPALI TRİBÜN F-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17-ERZURUMSPOR FK’nın, 04.04.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ GÜNEY DOĞU G 7, G 8, G 9 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK’nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 310.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18-SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 04.04.2026 tarihinde oynananSAKARYASPOR A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. görevlisi HALUK YILDIZ ’ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- İSTANBULSPOR A.Ş. görevlisi KAYAHAN TURGAY BİÇER’in, 04.04.2026 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ÖZBELSAN SİVASSPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan ÖZBELSAN SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 120.000 .-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi OSMAN CAN YÜKSEL’in, belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi MEHMET YÜKSEL’in, belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi ÖMER GÖNÜÇ’ün, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- BOLUSPOR Kulübü sporcusu DEAN LICO’nun, 05.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

23-ADANASPOR A.Ş.’nin, 04.04.2026 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-KCT 1461 TRABZON FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka süresince yedek kulübesinde doktor bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.’nin, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.’nin, anons sistemi görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- BURSASPOR Kulübünün, 04.04.2026tarihinde oynanan BURSASPOR-MARDİN 1969 SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 12. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 211.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 12.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- MARDİN 1969 SPOR Kulübünün, 04.04.2026tarihinde oynanan BURSASPOR-MARDİN 1969 SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportaja misafir takım teknik sorumlusunun katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26-KARAMAN FUTBOL Kulübünün, 04.04.2026 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27-BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 04.04.2026 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-MUĞLASPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ALTINORDU Kulübünün, 04.04.2026 tarihinde oynanan ALTINORDU-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü kaleci antrenörü ADEM AKBEL’in, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Kulübü sporcusu YUNUS EMRE METİN’in, 04.04.2026 tarihinde oynananALTINORDU-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

30-ADANA 01 FUTBOL SK’nın, 04.04.2026 tarihinde oynananADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 16.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA 01 FUTBOL SK malzemecisi AZAD BATUR ’un, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- GALATA SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, stadyum müdürünün stadyum denetimine ve Müsabaka Organizasyon Güvenlik ve Eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATA SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATA SPOR Kulübünün, seyircilerin stadyuma girişlerinden görevlilerin stadyumu terk etmelerine kadar geçen sürede tam teşekküllü ambulans hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 13.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- BURSA YILDIRIM SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- İNKILAP FUTBOL SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNKILAP FUTBOL SPOR Kulübü Başkanı FATİH AYSEL’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNKILAP FUTBOL SPOR Kulübü idarecisi TEVFİK ÖZKANCA’nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNKILAP FUTBOL SPOR Kulübü antrenörü TURGAY AYSEL’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNKILAP FUTBOL SPOR Kulübü antrenörü TURGAY AYSEL’in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNKILAP FUTBOL SPOR Kulübü sporcusu DOĞUKAN BORAK’ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-EDİRNESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- EDİRNESPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-EDİRNESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- BULVARSPOR Kulübü görevlisi MURAT GÜLFIRAT’ın, 05.04.2026 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.-BULVARSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübü hakkında, 05.04.2026 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

39-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR-KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü idarecisi ABDULKERİM ÜNER’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü idarecisi ABDULKERİM ÜNER’in, müsabaka hakemlerine ve evsahibi takım taraftarlarına yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 93.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü sporcusu VEYSEL ARAS’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 10 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR-KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka süresince yedek kulübesinde doktor bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübü sporcusu YUSUF ALİ ÇAKIR’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- 12 BİNGÖL SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan 12 BİNGÖL SPOR-HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖL SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖL SPOR Kulübü Başkanı MEHMET ENGİN ÖZTURAN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖL SPOR Kulübü idarecisi CAN ÖZTURAN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖL SPOR Kulübü idarecisi SEDAT VAROL’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43-MALATYA YEŞİLYURT SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ-KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 02. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

44-KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN CAN ÖZTÜRK’ün, 05.04.2026 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ-KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, resmi güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

45-CİNEGOLD AĞRI 1970 SPOR Kulübü sporcusu KEREM YAŞA’nın, 05.04.2026 tarihinde oynanan KİLİS 1984 A.Ş.-CİNEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 02. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 6.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

46-KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-KARABÜK İDMANYURDU SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TLPARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-AMASYASPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA KILIÇ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- AMASYASPOR FK sporcusu ŞÜKRÜ KAAN KILIÇASLAN’ın, 05.04.2026 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-AMASYASPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMASYASPOR FK teknik sorumlusu AHAD KÖMÜRLÜOĞLU’nun, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMASYASPOR FK antrenörü MUHAMMED RIZA KURT’un, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMASYASPOR FK kaleci antrenörü ŞÜKRÜ ÇİLTAŞ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- SEBAT GENÇLİK SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan SEBAT GENÇLİK SPOR-1926 BULANCAKSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SEBAT GENÇLİK SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SEBAT GENÇLİK SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SEBAT GENÇLİK SPOR Kulübünün, gerekli izinler alınmaksızın saha üzerinde drone kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

50-1926 BULANCAKSPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan SEBAT GENÇLİK SPOR-1926 BULANCAKSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1926 BULANCAKSPOR Kulübü görevlisi AHMET NEJAT KARAİBRAHİM’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1926 BULANCAKSPORKulübü sporcusu MERTKAN CENGİZ’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1926 BULANCAKSPORKulübü sporcusu BARIŞ GÜN’ün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

51-YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

52-SÖKE 1970 SPOR Kulübü antrenörü RUŞEN KUTMAN’ın, 05.04.2026 tarihinde oynanan SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ-TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SÖKE 1970 SPORKulübü antrenörü YİĞİT FAHRİ MUTLU ’nun, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SÖKE 1970 SPOR Kulübü antrenörü SERDAR SABUNCU’nun, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

53- TİRE 2021 FK yardımcı antrenörü FERDİ BAŞODA’nın, 05.04.2026 tarihinde oynanan SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ-TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK idarecisi HÜSEYİN SUNGUR’un, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK masörü SERHAT ÖZER’in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK kaleci antrenörü OĞULCAN ARICAN’ın akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

54- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ-KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 82.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 96.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

55- KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ-KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübü Başkanı HACIOSMAN ALTINKAYA’nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübü sporcusu BURAK EVREN’in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübü sporcusu CIVAN SÜER’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

56-DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR Kulübünün, 05.04.2026 tarihinde oynanan DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ-NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 9.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR Kulübü görevlisi SELÇUK GÖÇMEN’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR Kulübü sporcusu MEHMET BERKE YANMAZ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 6.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR Kulübü sporcusu KEMAL MERT ÖZYİĞİT’in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

57-OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. sporcusu ERAY GÜRCAN’ın, 05.04.2026 tarihinde oynanan OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.-ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 3. Lig 04. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

58-ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. sporcusu BATUHAN YILMAZ’ın, 05.04.2026 tarihinde oynanan OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.-ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

59- AFYONSPOR Kulübünün, 02.04.2026 tarihinde oynanan SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ-AFYONSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."