Derbinin ardından açıklamalar peş peşe. "Tespit ettiğim bazı detaylar var" | "Sorumluluk bende"

Trendyol Süper Lig 'in 4. Haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş , Chobani Stadı'nda karşılaştı.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenildi

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano değerlendirmede bulundu.

“TESPİT ETTİĞİM BAZI DETAYLAR VAR”

Beşiktaş cephesinde Italiano şu ifadeleri kullandı:

"Fiziksel olarak iyiyiz, mental olarak da iyiyiz. Mentaliniz güçlüyse bu ayaklara da yansır. Bugün de aynı zamanda topu iyi tutmaya çalıştık. Gelen topları harcamadık. Golleri attık, daha fazla atabilirdik. Bence daha çok gelişebiliriz. Avrupa başlayacak artık, maç sayısı artacak. Her açıdan daha da gelişmemiz gerekiyor. “Düzeltmemiz gereken bazı şeyler var. Özellikle ilk yarıda göze battı. Tespit ettiğim bazı detaylar var. Düzeltmek için çalışacağız.”

“BÜTÜN SORUMLULUK BENDE”

Fenerbahçe'de Kartal ise şöyle konuştu:



"Bütün sorumluluk bende. Böyle bir sonuç beklemiyorduk, çok üzgünüz. Orta sahada rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Taraftarımızdan özür diliyoruz."