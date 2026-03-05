Derbinin bilet fiyatları belli oldu, 37 bin liraya maç

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını duyurdu.



Süper Lig'de şampiyonluk yarışını etkileyecek kritik maçın bilet fiyatları 37 bin 500 TL ile 2 bin 250 TL arasında değişiyor.



Karşılaşmanın biletleri bugün saat 10.00’da BJK SuperApp’te ön satışa, saat 12.00’de ise genel satışa sunulacak.



Beşiktaş ile Galatasaray Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.



KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE BİLET FİYATLARI



VIP 100: 37.500 TL

VIP 101-126: 33.750 TL

1.Kategori: 12.000 TL

2.Kategori: 11.000 TL

3.Kategori: 9.750 TL

4.Kategori: 7.500 TL

5.Kategori: 6.500 TL

6.Kategori: 5.750 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7.Kategori: 2.500 TL

8.Kategori: 2.250 TL