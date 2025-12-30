Derbinin biletleri bin TL'den başlıyor, Gaziantep'te Süper Kupa maçı
30.12.2025 15:40
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira
Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira
Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira
Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira
Trabzonspor - Güney Alt - bin lira
Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira
Trabzonspor - Güney Üst - bin lira