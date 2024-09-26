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Derbinin faturası: PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a ceza

PFDK, derbi sonrası Fenerbahçe'ye 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin para cezası verdi.

Derbinin faturası: PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları açıklandı.

7 kulübüne ceza verildi. 

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşananlar nedeniyle PFDK 'yi 486 bin, 'ı 433 bin 500, Beşiktaş, Göztepe ve Konyaspor'u 168'er bin, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 40 bin 500'er lira para cezasına çarptırdı.

Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'ya ise rakibine yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 müsabakadan men cezası verildi.

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