Derbinin hakemi açıklandı

23.04.2026 12:04

Son Güncelleme: 23.04.2026 12:09

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
 

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. 

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de Kol yönetmişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. 

 

HAFTANIN HAKEMLERİ

