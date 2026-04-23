Derbinin hakemi açıklandı
23.04.2026 12:04
Son Güncelleme: 23.04.2026 12:09
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de Kol yönetmişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
