Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'ndaki derbide zirve mücadelesi veren iki takım karşılaşacak.



Fenerbahçe'deki ilk sezonunu yaşayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile Galatasaray'daki 13. sezonunu geçiren 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı iyi veya kötü sonuçta belirleyici olacak.



LİVAKOVİC, 13 LİG MAÇINA ÇIKTI



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayı ligde 13 kez terletti.



Sarı-lacivertli takım, 28 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı müsabakalarda 11 galibiyet, birer de beraberlik ile yenilgi yaşadı. Hırvat kaleci, görev yaptığı karşılaşmaların 7'sinde toplam 13 gol yerken, 6 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.



Türkiye'deki ilk sezonunu geçiren Livakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak.



Fenerbahçe'nin ligdeki diğer 3 maçının 2'sinde İrfan Can Eğribayat, 1'inde de Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır görev yaptı. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu 3 maçı kazandı. İrfan Can 2 müsabakada kalesinde gole izin vermezken, Altay 1 gole engel olamadı.



MUSLERA, BU SEZON LİGDE 15 MÜSABAKADA KALEYİ KORUDU



Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı.



Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı 16 maçın 15'inde görev alan Muslera, sadece 9 gol yedi. Uruguaylı kaleci, süre aldığı müsabakaların 8'inde kalesini gole kapattı.



Muslera'nın sakatlanarak çıktığı 11. haftadaki Kasımpaşa maçının son 30 dakikasında ve cezalı olduğu 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında kaleyi Günay Güvenç korudu.



Kasımpaşa müsabakasının son 30 dakikası ve 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaleyi koruyan Günay, rakiplerine gol izni vermedi.

MUSLERA'NIN DERBİ DENEYİMİ YÜKSEK



Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 53 derbi maçta görev aldı.



Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 23 galibiyet, 15'er beraberlik ve mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Muslera, 21 derbide gol yememeyi başardı.



Muslera, daha önce 24'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 28 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.



Sarı-lacivertli takımla yapılan 28 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.