Derbinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.

Trendyol 'in 5. haftasında ile bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.
Müsabakada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da da Serkan Çimen görev yapacak.

