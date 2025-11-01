Derbinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Zorlu müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Galatasaray - Trabzsonpor karşılaşmasının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR’da Ceyhun Sesigüzel ile Batuhan Kolak eşlik edecek.