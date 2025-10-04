Derbinin VAR hakemi belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada haftanın merakla beklenen mücadelesi olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakeminin Ali Şansalan olduğu duyuruldu.

Hakem Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Binici ve Çağdaş Altay yapacak.

Rams Park'ta oynanacak mücadele bugün (4 Ekim) saat 20.00'da başlayacak.