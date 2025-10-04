Derbinin VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide VAR olarak Ali Şansalan görev yapacak.
TFF'den yapılan açıklamada haftanın merakla beklenen mücadelesi olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakeminin Ali Şansalan olduğu duyuruldu.
Hakem Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Binici ve Çağdaş Altay yapacak.
Rams Park'ta oynanacak mücadele bugün (4 Ekim) saat 20.00'da başlayacak.
Merkez Hakem Kurulu 4 Ekim cumartesi günü oynanacak maçların VAR hakemlerini açıkladı.
