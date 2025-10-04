NTV.COM.TR

Derbinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide VAR olarak Ali Şansalan görev yapacak.

Derbinin VAR hakemi belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada haftanın merakla beklenen mücadelesi olan - derbisinin VAR hakeminin Ali Şansalan olduğu duyuruldu.

Hakem Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Binici ve Çağdaş Altay yapacak.

Rams Park'ta oynanacak mücadele bugün (4 Ekim) saat 20.00'da başlayacak.

Derbinin VAR hakemi belli oldu - 1 Merkez Hakem Kurulu 4 Ekim cumartesi günü oynanacak maçların VAR hakemlerini açıkladı.
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...