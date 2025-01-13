Derbi sonrası yaşanan olaylara ilişkin 5 kişinin yargılanmasına başlandı: "Takım doktoru saldırdı, çok sayıda darbe aldım"

Süper Lig'inin geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.



İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki stadyum müdürü Ali Çelikkıran ile sanık eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada savunmasını yapan Belgü, olay günü maçı izlemek amacıyla stada geldiğini, müsabaka bittikten sonra da futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına gittiğini söyledi.



Fenerbahçe seyircisinin statta olduğu ve selamlama yapılacağının söylenmesi üzerine stadyuma çıktıklarını ancak Galatasaray tarafından bazı kişilerin kendilerine müdahalede bulunduğunu iddia eden Belgü, kadın yöneticilerinin kulüp bayrağını açtığı sırada, bayrağa saldırı olduğunu öne sürdü.



Belgü, bu sırada kargaşa yaşandığını, olay anında kendisini ve arkadaşlarını korumak amacıyla hareket ettiğini belirterek, "Sonrasında müştekinin arkasından giderken görüntülerde görüldüğü gibi elim saçına takılmış olabilir. Tarafıma ve takımımıza ağır hakaretler oldu. Bütün stadyum Fenerbahçe'nin üzerine geldi. Bu nedenlerle kendimizi korumaya çalıştık." savunmasını yaptı.



"ÇOK SAYIDA DARBE ALDIM"



Müşteki Ali Çelikkıran da maçtan 70 dakika sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un stadyuma geldiğini, bunun rutin olmayan bir durum olduğunu belirtti.



Koç geldikten sonra protokol tribününde bulunanların aşağıya çağrıldığını, bunun Galatasaray'ın izniyle olduğunu ifade eden Çelikkıran, şunları kaydetti:



"Ali Koç'la yan yana yürürken, 'Bizim seyircilerimiz çıktı. Sizin seyircileriniz çıktı. Şu an yaptığınız usulsüz.' diye söyledim. Kendisi de bana 'Kes lan. Siz bizim stadyumumuzda neler yaptınız.' şeklinde konuştu. Bütün bu süreçler kamerada görünür. Orta sahada bir de bayrak açıldı, kimse müdahale etmedi. Fotoğrafçısı ve kameramanı arkaya doğru abartılı bir şekilde sevinç gösterilerinde bulundular. Ben bu durumdan rahatsız oldum. Galatasaray da rahatsız oldu. Rencide edecek şekilde foto çekinmeye başladı. Takım doktoru saldırdı. Çok sayıda darbe aldım. Bana küfür eden kişi Hulusi Belgü'dür, şikayetçiyim."



Çelikkıran, ağlayarak devam ettiği beyanında, "Odama gittim, eşim bana 'Sakin ol.' dedi. Odada eşim kızım ve kardeşlerim vardı. Tekme atan kişi Mert Hakan Yandaş'tır." ifadesini kullandı.



ZORLA GETİRİLME KARARI



Ara kararı açıklayan mahkeme, sanıklar Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın avukatlarının, müvekkilleri adına belgesiz mazeret sundukları gerekçesiyle taleplerinin reddine karar vererek, bu sanıkların zorla getirilmelerine hükmetti.



Mert Müldür, Ahmet Ketenci, Bora İsmail Bahçetepe ve Mesut Erbil'in bir sonraki duruşma tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, müştekide meydana gelen kemik kırığının eski veya yeni olup olmadığı, mümkünse kaç günlük olduğu konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor istenmesini kararlaştırdı.



Duruşma eksik hususların giderilmesi için 19 Mart'a ertelendi.