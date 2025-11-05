Derbiye damga vurmuştu: Trabzonspor'da Onana krizi

05.11.2025 15:02

Derbiye damga vurmuştu: Trabzonspor'da Onana krizi
Trabzonspor'un yıldız kalecisi Andre Onana'dan kötü haber geldi. Derbi sonrası sakatlanan Onana, Süper Lig maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'da lider Galatasaray ile berabere kalmış, bordo mavililerin kalecisi Andre Onana performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

 

Kamerunlu file bekçisi, Rams Park'ta oynanan maçta kalesine gelen 5 şutu da kurtarmayı başardı. 29 yaşındaki kaleci, gösterdiği performansla maçın oyuncusu olmuştu.

 

Bu maç sonrası yıldız kaleci sakatlandı. Ayak bileğinde darbeye bağlı kas yaralanması olan Kamerunlu file bekçisi, dünkü antrenmana katılmadı.

 

Onana'nın Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Son durumu ise ilerleyen günlerde tedavi sonrası netlik kazanacak.

 

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A KARŞI ONANA

 

14 İSABETLİ ŞUT

13 KURTARIŞ

1 YENİLEN GOL

Onana ile Osimhen derbide karşı karşıya geldi

