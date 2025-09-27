Xabi Alonso'dan derbi için Arda Güler kararı: İlk 11'de başlayacak

İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak olan derbi maçında Arda Güler için karar verildi.



Jude Bellingham'ın iyileşmesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybedebileceği konuşulan Arda'ya, Xabi Alonso yine 11'de görev verdi.

Arda önceki maçlarda olduğu gibi orta sahada görev yapacağı belirtildi.



Arda bu sezon 13 maçta 3 gol 4 asistlik performansla oynamış ve tüm lig maçlarında süre almıştı.

İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Giuliano Simeone, Gonzalez, Sörloth, Alvarez



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Valverde, Arda Güler, Vinicius, Mbappe