Xabi Alonso'dan derbi için Arda Güler kararı: İlk 11'de başlayacak

Milli yıldız Arda Güler, Atletico Madrid-Real Madrid derbisine 11'de başlıyor.

İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak olan derbi maçında için karar verildi.

Jude Bellingham'ın iyileşmesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybedebileceği konuşulan Arda'ya, Xabi Alonso yine 11'de görev verdi.

Arda önceki maçlarda olduğu gibi orta sahada görev yapacağı belirtildi.

Arda bu sezon 13 maçta 3 gol 4 asistlik performansla oynamış ve tüm lig maçlarında süre almıştı.

İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Giuliano Simeone, Gonzalez, Sörloth, Alvarez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Valverde, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

Xabi Alonso'dan derbi için Arda Güler kararı: İlk 11'de başlayacak - 1 Arda'nın güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
