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Derbiye geri sayım: Icardi'den Beşiktaş'a karşı 5 maçta 5 gol

Galatasaray-Beşiktaş derbisine geri sayım başladı. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynadığı 5 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Derbiye geri sayım: Icardi'den Beşiktaş'a karşı 5 maçta 5 gol

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında , pazartesi günü 'ı ağırlayacak. Bu derbide Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum oyuncularına güveniyor. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi hücum hattına sahip olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 27 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Bu sezon ligde Icardi 4, Osimhen 3 ve Batshuayi de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen süre alması durumunda ilk kez derbisinde oynayacak. Michy Batshuayi derbide görev alırsa sarı-kırmızılılarda eski takımına karşı 2. maçına çıkacak.

ICARDİ'DEN 5 MAÇTA 5 GOL

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise 'a karşı bugüne kadar 5 kez forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu oynadığı bu 5 derbide rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Icardi görev aldığı müsabakaların 3'ünde gol sevinci yaşarken, 2'sinde ise atamadı.

Mauro Icardi'nin, 'a karşı oynadığı maçlar şöyle:

05.11.2022 : 2 - Beşiktaş: 2 (2 gol)
30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (1 gol)
21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (2 gol)
03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1
03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş : 5

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