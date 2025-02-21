Derbiye yabancı hakem atanması | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu anlattı: Vincic kararı nasıl alındı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında futbol gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "'Eğer sahada adaleti sağlamazsanız oraya da yabancı hakem gelecek. Evden seyredersiniz, elin oğlu gelir parayı alır' dedim. Hakemlere seminerde söyledim bunları. Federasyonu en çok yıpratan konu hakemler. 25 senenin birikimi var. Temizlemek kolay olmuyor." diye konuştu.



Yabancı hakem için kulüplerden 'onu istiyorum, bunu istiyorum' diye talep elmediğini belirten Hacıosmanoğlu, "Kulüplerin isteği üzerine işlem yapmıyoruz. Hakem arkadaşlarla konuştum. 'Sizleri toplumun önüne atmamak için, sizleri korumak adına yabancı hakem yönetsin' dedim. Onların da şikayetleri yok." dedi.



İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"Bizim hiç kimseyle düşmanlığımız yok. İmtiyaz bekleyenler eşitlikten rahatsız oluyorsa benim sorunum değil; ahlak sorunu. Galatasaray ile ilgili demiyorum, bu genel felsefe. Ömrümüzün sonuna kadar eşit olmaya devam edeceğiz.

Kafamın arkasında plan yok. İnsanlar yakıştırmalar yapabilir. Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız. Bu Fenerbahçe'nin de olsa başka forma da olsa bünyem kabul etmez. Kessen bordo mavi kan akar. Hem mücadelesini verdiğim kulübün rengi, hem de kan rengi taşıyorum. Bunu bir kenara bıraktık. Yola çıkarken, Mecnun başkanla daire çizdik. Seçimi kazandık. Kurduğumuz daire genişledi, büyüdü. Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin.



YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI



600 sene dünyayı yönetmiş insanların evlatlarıyız dedim. Dedim ki 'sahada hakemlerimizin insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum'. Bir sürü kameradan bakıyorsunuz. Ben bunu dedikçe VAR'da hatalar artmaya başladı. Devre arasında hakem arkadaşlarla konuştum. Hiçbir kulübün talebiyle ilgili VAR gelmedi. Hakem arkadaşlarımıza 'Size sahip çıktım, özlük haklarınızı iki katına çıkardım' dedim. Maçları rahat yönetsinler diye. 'Ama siz benim başımı fena eğdiniz' dedim. 'Şimdi ikinci yarı VAR'da yabancı hakem gelecek' diye konuştum. 'Eğer sahada da adaleti sağlamazsanız oraya da yabancı hakem gelecek. Evden seyredersiniz, elin oğlu gelir parayı alır' dedim. Seminerde söyledim bunları. Federasyonu en çok yıpratan konu hakemler. 25 senenin birikimi var. Temizlemek kolay olmuyor.

"AİDİYET DUYGUSUYLA BİRİLERİNE BAĞLI OLANLAR VAR"



Bir örnek vereyim, sezonun ilk maçı, MHK hakem atamalarını yaptı. Bir hakem arkadaş maç öncesi toplantı yapıyor. Konuşmasının sonunda yönetime 'bunlar 2-3 ay sonra gider' diyor. İçlerinde aidiyet duygusu olarak birilerine bağlı olanlar var. 'Bunlar giderler abilerimiz tekrar gelir' diye düşünüyorlar herhalde.



Toplumda anket yapın. Yurt dışına da gidiyorum. Taraflı tarafsız 'düzeltirse bu yönetim düzeltir' diyor.

"CAMİANIN BÜYÜKLÜĞÜNDEN KORKUYORLAR"



Soruyorum 'neden korkuyorsunuz' diye. Camianın büyüklüğünden, etkileşimden, aidiyet duygusu ile bağlıysa oradan korkuyor. Bana yeni gelen bilgi, çok önemli bir hakemimiz 'Biz başkanın tarzına göre hareket edeceğiz de acaba kalacaklar mı, kalmayacaklar mı tereddütümüz var' diyor.



Bizden önceki federasyonlar kendi iradesiyle orayı yönetmiyordu. Bunu bir kenara koyalım. Dışarıdan müdahaleler vardı. Demek ki bir organizasyon var ki, hakem sana '2-3 ay sonra bunlar gidecek' diyor. Demek ki bir yerden o gücü alıyor.

YABANCI HAKEM İÇİN BAŞVURU YAPILDI MI?

Bize hiçbir başvuru yok. 'Onu istiyorum, bunu istiyorum' diye. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Bunları yaparken kulüplerin talebi üzerine yapılıyorsa orada oturmayın. Kulüplerin isteği üzerine işlem yapmıyoruz. Hakem arkadaşlarla konuştum. 'Sizleri toplumun önüne atmamak için, sizleri korumak adına yabancı hakem yönetsin' dedim. Onların da şikayetleri yok.



VİNCİC KARARI NASIL ALINDI?

Sanki Sloven hakem ayarlanmış bir şekilde geliyor! MHK Başkanı Avrupa'daki ülkelerle bu işin yazışmasına 1 hafta önceden başladı. İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya, Fransa var. Hepsiyle yazışmalar mevcut. Bosna Hersek de var. Hepsiyle temasa geçildi. İngiltere 'yurt dışına vermiyoruz' dedi. En son Hollandalı hakem ile MHK görüştü. Hakem geleceğini söyledi. Sonra Hollanda Federasyon Başkanı özür dileyerek 'Bizde de sorunlar var veremiyoruz' dedi.



Pazartesi günü akşam Bosnalı bir hakem arkadaş var. O da elit bir hakem. UEFA'da önemli maçlar yönetmiş. MHK Başkanı onunla konuştu. 'Şeref duyarım' dedi. Onun üzerine Sloven hakemle konuştu MHK Başkanı. Salı sabah iki alternatif kalmıştı. Bosnalı hakem ile Sloven hakem. Ben de 'Sayın başkan Bosnalı hakemi getirirseniz burada sıkıntı çıkar, Fenerbahçe'nin forveti Bosnalı. Sloven hakem' dedim. Salı günü oldu bunlar. 1 hafta önce kurgulanmış değil.



ACUN ILICALI'NIN SLOVEN HAKEMİ TANIDIĞI İDDİASI

Survivor'a yarışmacı mı alıyoruz? Acun Ilıcalı, Slovenya'ya gidip Survivor'a yarışmacı alabilir, cazip gelir yapar. Ama insanlara bu kadar büyük bir anlam yüklemeye gerek var mı? Bu kadar saçmalık olabilir mi? Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret. Herkesin, herkesle resimleri var. Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerde biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi?



"5 BÜYÜK LİGDE EN AZ HATA TÜRKİYE'DE"

5 büyük ligde en az hatası olan ülke Türkiye. Bu ülke iki takımdan ibaret mi? 5 büyük lige göre Türkiye iyi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle baskı yok. Türkiye'de sanki iki takımın yarışı var. Anadolu takımlarımız figüran mı? Genç arkadaşları bulduk. Eğitmen, direktör geldi, hakemleri yetiştirmeye çalışıyoruz.

"DURSUN ÖZBEK'İ ETİK KURULU'NA SEVK ETTİRECEĞİM"



Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin yüzde 10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkanlık görevimi bırakacağım. İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde.