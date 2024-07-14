Derrick Köhn için İtalya iddiası

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan transfer olan Derrick Köhn için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Calciomercato'nun haberine göre, Serie A'da Milan ve Torino'nun Alman oyuncuyu izleme listesine aldığı öne sürüldü.

Theo Hernandez'in ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Milan'ın Köhn'ü transfer etmek için girişimlere başlayacağı ve en az 6 milyon euroluk bir teklifle kapıyı açacağı kaydedildi.

Ayrıca haberde sarı-kırmızılıların sözleşmesi 2026 bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı vurgulandı.

Galatasaray ile 15 resmi maça çıkan Köhn, yarım sezonda Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşarken 1 gol atıp, 2 asistlik katkı sağladı.