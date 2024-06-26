NTV.COM.TR’ye geri dön

Derrick Köhn'den A Milli Takım kampına ziyaret

Galatasaray'ın Gana asıllı Alman sol beki Derrick Köhn, A Milli Takım kampını ziyaret ederek takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Derrick Köhn'den A Milli Takım kampına ziyaret

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında bu akşam TSİ 22.00'de Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesi 'ın Gana asıllı Alman sol beki Derrick Köhn, A Milli Takım'ın Hamburg'da kamp yaptığı oteli ziyaret ederek sarı-kırmızılı takım arkadaşlarına başarılar diledi.

25 yaşındaki futbolcu, ziyaretin ardından, "Başarılar kardeşlerim" notuyla sosyal medya hesabından Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile beraber bir fotoğraf paylaştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...