Desmond Bane galibiyet üçlüğünü attı; Magic, Blazers'ı son anda mağlup etti

NBA'de sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Orlando Magic, Portland Trail Blazers'ın konuğu oldu.

Son saniyelerine kadar heyecanın dinmediği maçta kazanan 115-112'lik skorla deplasman ekibi oldu. Magic'e galibiyeti Desmond Bane'nin son saniyede attığı üçlük getirdi.

11. maçında altıncı galibiyetini alan deplasman ekibinde Paolo Banchero, attığı 28 sayıyla birlikte galibiyetinin mimarı oldu.

Portland Trail Blazers'ta ise Shaedon Sharpe, attığı 31 sayıyla birlikte maçın en skorer oyuncusu olsa da mağlubiyetin önüne geçemedi.