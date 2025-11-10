Detroit Pistons 20 yıllık hasrete son saniyede son verdi: 111-108

NBA'de Doğu Konferansı'nın lideri Detroit Pistons, Philadelphia 76ers'ın konuğu oldu.

Çekişmenin son saniyeye kadar uzadığı maçta kazanan 111-108'lik skorla Detroit Pistons oldu.

Konuk ekibin yıldız oyuncusu Cade Cunningham, gösterdiği 26 sayı ve 11 asistlik performansla “double-double” yaptı ve sezona damga vurmaya devam etti.

Philadelphia 76ers'ta ise Tyrese Maxey attığı 33 sayıyla birlikte maçın en skorer ismi oldu. 25 yaşındaki oyuncu, maçı uzatmaya götürmek için kullandığı üçlük atışında isabeti bulamadı.