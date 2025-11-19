Detroit Pistons'ın rüyası sürüyor, Hawks'u da yendiler

19.11.2025 11:01

NBA'de Detroit Pistons, Atlanta Hawks'u 120-112 mağlup etti.

NBA'de sezona 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle giriş yapan Detroit Pistons, 9 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Atlanta Hawks'ın konuğu oldu.

 

Pistons, yıldız oyuncusu Cade Cunningham'ın dönüş maçında rakibini 120-112 mağlup etti. Doğu Konferansı ekibi, art arda aldığı 11 galibiyetle kulüp rekorunu güncelledi.

 

Üç maçlık aranın ardından yeniden parkeye çıkan Cade Cunningham, karşılaşmayı 25 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı ve maçın yıldızı oldu.

 

Hawks'ta ise Jalen Johnson'ın gösterdiği 25 sayı, 9 asist ve 8 ribaundluk performans, galibiyet için yeterli olmadı.

Cade Cunningham, NBA'de çıktığı son beş maçın tamamında "double-double" yaptı.

