Detroit Pistons'ın rüyası sürüyor, Hawks'u da yendiler
19.11.2025 11:01
Reuters
NBA'de Detroit Pistons, Atlanta Hawks'u 120-112 mağlup etti.
NBA'de sezona 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle giriş yapan Detroit Pistons, 9 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Atlanta Hawks'ın konuğu oldu.
Pistons, yıldız oyuncusu Cade Cunningham'ın dönüş maçında rakibini 120-112 mağlup etti. Doğu Konferansı ekibi, art arda aldığı 11 galibiyetle kulüp rekorunu güncelledi.
Üç maçlık aranın ardından yeniden parkeye çıkan Cade Cunningham, karşılaşmayı 25 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı ve maçın yıldızı oldu.
Hawks'ta ise Jalen Johnson'ın gösterdiği 25 sayı, 9 asist ve 8 ribaundluk performans, galibiyet için yeterli olmadı.
Cade Cunningham, NBA'de çıktığı son beş maçın tamamında "double-double" yaptı.