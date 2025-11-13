Detroit Pistons'tan arka arkaya sekizinci galibiyet
13.11.2025 09:21
Reuters
NBA'de Detroit Pistons, Chicago Bulls'u 124-113 mağlup etti.
NBA'de kendisi adına tarihi bir sezon açılışına imza atan Detroit Pistons, evinde Chicago Bulls'u ağırladı.
Karşılaşmanın birinci çeyreğinden itibaren skor olarak önde olan ev sahibi ekip, maçı 124-113 kazanarak arka arkaya sekizinci galibiyetini almış oldu.
Paul Reed, gösterdiği 28 sayı, 13 ribaund ve 6 asistlik performansla "double-double" yaptı ve galibiyetin mimarı oldu.
Chicago Bulls'ta ise Matas Buzelis 21 sayı ve 14 ribaundla oynayarak "double-double" yaptı.
Detroit Pistons, Chicago Bulls galibiyeti ile birlikte bu sezonki 12. maçında 10. galibiyetini almış oldu.