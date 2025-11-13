Detroit Pistons'tan arka arkaya sekizinci galibiyet

NBA'de kendisi adına tarihi bir sezon açılışına imza atan Detroit Pistons, evinde Chicago Bulls'u ağırladı.

Karşılaşmanın birinci çeyreğinden itibaren skor olarak önde olan ev sahibi ekip, maçı 124-113 kazanarak arka arkaya sekizinci galibiyetini almış oldu.

Paul Reed, gösterdiği 28 sayı, 13 ribaund ve 6 asistlik performansla "double-double" yaptı ve galibiyetin mimarı oldu.

Chicago Bulls'ta ise Matas Buzelis 21 sayı ve 14 ribaundla oynayarak "double-double" yaptı.