Dev ayrılık resmen açıklandı, kariyerine Türkiye'de devam edebilir

Galatasaray 'ın gelecek sezonki transfer planlamasında yer alan Bernardo Silva sezon sonu İngiliz devine veda ediyor.



Manchester City , yıldız futbolcunun sezon sonunda takıma veda edeceğini resmen duyurdu.



Galatasaray'ın gelecek sezonki transfer planlamasında yer alan Bernardo Silva, Manchester City kariyeri sonrası yeni takımına Dünya Kupası başlamadan karar verecek.



Geçen sezonda yıldız futbolcuyu isteyen ancak sonunu getiremeyen sarı kırmızılılar, Bernardo Silva için şartlarını sonuna kadar zorlayacak. Transferine bonservis ödenmeyecek futbolcunun maliyetinin 50 milyon euroyu bulması tahmin ediliyor.



9 SEZONDA 7 KUPA



City ile sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz devine imza atmayacak.

2017'de transfer olduğu Mavilerde kaptanlığa kadar yükselen Bernardo Silva, 9 sezonda 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.



"İYİ BİR VEDAYI HAK EDİYOR"



City'nin teknik direktörü Guardiola'nın yardımcı antrenörü Pep Lijnders, dün verdiği bir röportajda Bernardo Silva ile yollarını ayıracaklarını söylemiş ve "Her güzel şeyin bir sonu var. Umarım son aylarda bundan keyif alır. İyi bir vedayı hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.