Dev derbi geldi çattı. Galatasaray-Fenerbahçe maçının 11'lerinde sürprizler
26.10.2026 08:43
Son Güncelleme: 26.10.2026 08:55
Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon ilk kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak dev derbi, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı.
Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya, üçüncü sırada girdi.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK LEAO
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasında sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma nedeniyle forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VAR
Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak.
GALATASARAY MORALLİ
Sarı-kırmızılı ekip, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya "moralli" çıkacak.
Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.
FENERBAHÇE LİGDE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri , Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.
Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.
"ASLAN" SON 39 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.