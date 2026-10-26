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NTV

Dev derbi geldi çattı. Galatasaray-Fenerbahçe maçının 11'lerinde sürprizler

26.10.2026 08:43

Son Güncelleme: 26.10.2026 08:55

Dev derbi geldi çattı. Galatasaray-Fenerbahçe maçının 11'lerinde sürprizler
NTV

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon ilk kez karşı karşıya gelecek.

Selim BaşeğmezerSpor editörü
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Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

 

RAMS Park'ta oynanacak dev derbi, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

 

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

 

Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı.

 

Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya, üçüncü sırada girdi.

08:54
MERT MÜLDÜR DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılacak. Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.
Anadolu Ajansı
08:49
OSIMHEN'İN FENERBAHÇE YENİLGİSİ YOK
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlardan mağlubiyetle ayrılmadı. Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı. Nijeryalı golcü, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin filelerini bir kez havalandırdı. Osimhen, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta ise 2 gol attı.
Anadolu Ajansı
08:29
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Barış Alper, Osimhen. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muriqi.
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'DA TEK EKSİK LEAO

 

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

 

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasında sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma nedeniyle forma giyemeyecek.

 

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VAR

 

Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

 

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak.

 

GALATASARAY MORALLİ

 

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya "moralli" çıkacak.

 

Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

 

FENERBAHÇE LİGDE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

 

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri , Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.

 

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.

 

Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.

 

"ASLAN" SON 39 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

 

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi.

 

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

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