Dev derbi nefes kesti: Fenerbahçe, 2-0'dan dönerek Beşiktaş'ı mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbi, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi siyah-beyazlılar, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran'ın attığı gollerle skoru 3-2'ye getirmeyi başardı.



Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 27. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 25'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. İki maçtır kazanamayan Beşiktaş ise 17 puanla 6. basamakta yer aldı.



Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaşlı Ndidi ile Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in ikili mücadelesi

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



BEŞİKTAŞ 2-3 FENERBAHÇE



1' Maç başladı.



5' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta Cerny'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen El Bilal Toure, köşeye yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.



﻿13' Fenerbahçe penaltı bekledi! Sarı-lacivertlilerde sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Paulista ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz devam kararı verdi.



22' GOL! Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı! Ön alan baskısıyla topu kapan Orkun Kökçü, pasını sol kanattaki El Bilal Toure'ye gönderdi. Malili futbolcunun hiç bekletmeden içeriye gönderdiği topu Emirhan Topçu tek vuruşla ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.



27' KIRMIZI KART! Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Ali Yılmaz, kararını kırmızı kart olarak değiştirdi ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.



28' Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.



32' GOL! Fenerbahçe farkı 1'e indirdi! Kazanılan kornerde topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında kafayı vuran İsmail Yüksek'in şutu savunmadan döndü. Top önünde kalan Yüksek, bir vuruş daha yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



34' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topla yay üzerinde buluşan Nene'nin şutu direk dibinden auta gitti.



35' Fenerbahçe'de Nelson Semedo, hakem Ali Yılmaz'a itirazları sonrası sarı kart gördü.



36' Fenerbahçe tehlikesi! Rakip yarı alanın solunda topla buluşan Levent Mercan'ın sert şutunu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.



37' Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in yerine Salih Uçan oyuna girdi.



45+3' GOL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Sağ kanattan gelişen atakta Nene'nin içeriye çevirdiği topu şık bir şekilde kontrol eden Asensio'nun şutu ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.



İlk yarı sona erdi. 46' İkinci devre başladı. Fenerbahçe'de Nene'nin yerine Talisca oyuna dahil oldu. 48' Beşiktaş etkili geldi! Hızlı hücumda topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Ederson başarılı. 49' Fenerbahçe tehlikesi! Talisca'nın yaklaşık 50 metrelik pasıyla ceza sahası içine topla birlikte giren İsmail Yüksek'in dar açıdan vuruşunu Ersin kornere çeldi. 57' Beşiktaş'ta Cerny'nin yerine Rashica oyuna dahil oldu. 65' ÇİZGİDE MÜDAHALE! Fenerbahçe'de Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda Edson Alvarez'in topukla dokunuşunu Beşiktaş savunması çizgiden çıkardı.



67' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Rakip kaleye yüklenen sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in duvar pasıyla ceza sahasına giren Skriniar'ın dar açıdan vuruşu direk dibinden auta gitti. 68' Fenerbahçe'de En-Nesyri çıktı, Jhon Duran oyuna dahil oldu. 68' Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 71' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Oğuz Aydın oyuna dahil oldu. 80' Fenerbahçe'de Asensio ve Levent oyundan çıktı. Szymanski ve Brown oyuna dahil oldu. 83' GOL! Fenerbahçe 3-2 önde! Beşiktaş savunmasına baskı yapan Jhon Duran, kaptığı top sonrası tek vuruşla ağları sarstı ve skor 3-2'ye geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi bir araya geldi.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Emirhan, Paulista, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Cerny, Cengiz, Rafa Silva, Toure.



Fenerbahçe: ﻿Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, En-Nesyri.

Fenerbahçe atağında Asensio'dan pas denemesi

TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde oynadıkları son Gaziantep FK müsabakasına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.



Genç teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlattığı Archie Brown'u yedek soyundurdu.



40 yaşındaki çalıştırıcı, Brown'un yerine Levent Mercan'ı ilk 11'de değerlendirdi.



Beşiktaş karşısında kalede Ederson'u görevlendiren Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda yine Edson Alvarez-İsmail Yüksek ikilisini görevlendiren Tedesco, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'ye güvendi.



Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Archie Brown, Mert Müldür, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Taliscan ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.

YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.



Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahada yer aldı.



Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek ve Mustafa Hekimoğlu forma bekledi.



Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftanda oynanan ve 1-1 berabere biten Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



52 yaşındaki teknik adam, savunmada Tiago Djalo'nun yerine Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista'ya formayı verdi. Sergen Yalçın, forvette ise Tammy Abraham'ı yedek soyundurdu. Sakatlığını atlatan Rafa Silva, 1 maç aranın ardından formasına kavuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilmedi.



Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci de daha önce alınan karar gereği kadro dışında bulunuyor.



ABRAHAM İLK KEZ KULÜBEDE



Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.



Abraham, siyah-beyazlı takımla ligde 10, Avrupa kupalarında ise 6 maçta forma giyerken rakip fileleri toplamda 9 kez havalandırdı.



Beşiktaş'ta Abraham'ın yerine santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.

Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin gol sevinci.

SARAN'IN İLK DERBİ HEYECANI



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ilk derbi heyecanını yaşadı.



Sarı-lacivertlilerde 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, kulübün başında ilk derbi mücadelesini verdi.



RAFA SILVA, 1 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rafa Silva, Kasımpaşa maçının ardından ilk 11'deki yerine geri döndü.



Ligde geçen hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini aldı.



Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 15 maçta 5 gol kaydetti.



FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ



Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.



Müsabakaya yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünün tamamını doldurdu.



Karşılaşma öncesinde tek tek oyuncularını tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Fenerbahçe taraftarı, kendilerine ayrılan bölümü hıncahınç doldurdu.

SERGEN YALÇIN 1686 GÜN SONRA FENERBAHÇE'YE KARŞI



Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaştı.



Yalçın, Beşiktaş ile son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip olurken, siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrılmıştı.



Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 3 kez derbide karşılaşan deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmedi.



TALISCA İLK KEZ BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA



Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, ilk kez Beşiktaş deplasmanında derbi heyecanı yaşadı.



Tecrübeli oyuncu, 2 sezon mücadele verdiği Beşiktaş'a karşı maça yedekler arasında başladı.



Talisca, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de derbi heyecanı yaşamıştı.



CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE



Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, derbide ilk 11'de yer aldı.



Teknik direktör Sergen Yalçın, 28 yaşındaki oyuncuyu derbide sağ kanatta sahaya sürdü.



Cengiz Ünder, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta 3 gol kaydetti.



FENERBAHÇE'DE 10 İSİM BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI



Sarı-lacivertli takımda 10 futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.



Kaleciler Ederson ile Tarık Çetin'in yanı sıra Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

Fenerbahçeli futbolcular, İsmail Yüksek'in golü sonrası böyle sevindi.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN 100. MAÇI



Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formasıyla 100'üncü Süper Lig maçına çıktı.



Ersin, derbide sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkarak Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" dedi.



Siyah-beyazlı ekiple ilk olarak 2019-2020 sezonunda Antalyaspor'a karşı görev yapan Ersin, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere toplam 122 maçta kaleyi korudu.



BEŞİKTAŞ'TA 6 FUTBOLCU İLKİ YAŞADI



Siyah-beyazlı takımda 6 oyuncu Fenerbahçe derbisinde ilk kez sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele etti.



Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'ye formayı teslim etti.



Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden önce takım halinde fotoğraf çektirdi.