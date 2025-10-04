Dev derbi öncesi Osimhen ve Abraham bilmecesi: Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11’ler

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde her iki golcünün de maç kadrosunda yer alması beklenirken yıldız isimlerin durumuna maç saati karar verilecek.



Okan Buruk yaptığı son açıklamada Victor Osimhen’in dün yapılan antrenmanda dinlendirildiğini ve bugün takımla birlikte olacağını paylaşmıştı.



Kocaelispor mücadelesinde omzundan sakatlanan Tammy Abraham ise takımla birlikte çalışmalara başlarken derbiye yedekler arasında başlaması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın forvette El Bilal Toure'ye şans verecek.



DERBİNİN MUHTEMEL 11’LERİ



Galatasaray: Uğurcan, Sngo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen (İcardi)

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Cerny, Ndidi, Orkun, Rafa, Jota, El Bilal Toure



20 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI



Galatasaray’ın Beşiktaş ile kozlarını paylaşacağı derbide 20 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez 2 ezeli ekip arasında oynanacak maçta forma giyecek.



Sarı kırmızılılarda şans bulurlarsa Uğurcan, Singo, Sane ve İlkay’ın yanı sıra Metehan, Jacobs ile Yusuf Demir ilk kez Galatasaray formasıyla Kartal’a karşı mücadele edecek. Beşiktaş’ta ise Jurasek, Abraham, Orkun, Ndidi, Taylan, Toure, Djalo, Cerny, Cengiz, Gökhan ve Jota Silva’nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz görev alırlarsa siyah beyazlılarla ilk kez Cimbom’a rakip olacak.



BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER



Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren genç oyuncu Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek. Antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın derbiye oynayıp oynamayacağını ise son çalışmanın ardından karar verilecek.



GALATASARAY TAM KADRO



Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.

