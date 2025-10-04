Dev derbide kazanan çıkmadı: Galatasaray ile Beşiktaş yenişemedi

25' Galatasaray'da zorunlu değişikliği gerçekleşti. Sakatlık yaşayan Singo'nun yerine Sallai oyuna girdi. KIRMIZI KART 34' Galatasaray Davinson Sanchez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 45' Karşılaşmanın ilk devresi Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 46' İkinci devre başladı.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan derbi tempolu başladı. Müsabakanın başında duran toplar ve geçiş oyunlarıyla etkili olan siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Galatasaray, oyunun hakimiyetini tamamen ele aldı. Kendi yarı alanında bekleyen ve geçiş oyunundan pozisyon arayan Beşiktaş karşısında 34. dakikada Davinson Sanchez'in atılmasıyla bir kişi eksilen sarı-kırmızılı ekip, devreye 1-0 geride girdi. Bir kişi eksik oynamasına rağmen ikinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 55. dakikada bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı. Bu golün ardından siyah-beyazlılar, topa daha fazla sahip olmaya başladı. Yediği baskıyı gol yemeden atlatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise istediği pozisyonları bulamadı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan sarı-kırmızılılar, 22 puanla liderliğini sürdürdü. İki maç aradan sonra puan kaybeden siyah-beyazlılar ise 13 puanla 5. sırada yer aldı. Galatasaray, milli ara sonrası Süper Lig 'de Başakşehir deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 3 MAÇA ÇIKARDI

Beşiktaş, Göztepe mağlubiyetinin ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.



Kayserispor ve Kocaelispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 7 puan topladı.



Ligdeki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan siyah-beyazlılar, Kayserispor deplasmanı sonrasında Galatasaray deplasmanından da puanla döndü.

GÖKHAN SAZDAĞI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Derbinin 59. dakikasında sarı kart gören Gökhan Sazdağı, bu sezonki 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.



Kayserispor forması giydiği dönemde Galatasaray ve Kocaelispor maçlarında sarı kart gören Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında yine sarı kart görerek cezalı duruma geldi.

SİNGO SAKATLANDI

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlanarak oyundan çıktı.



Mücadelenin 19. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Singo, sol arka üst adalesinde sorun yaşadı. Bir süre kendisini deneyen 24 yaşındaki futbolcu, 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı.

SON 6 DERBİDE 6 KIRMIZI KART ÇIKTI



Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 6 maçın 5'inde 6 futbolcu kırmızı kart gördü.



İki ekip arasında 5'i Süper Lig, 1'i ise Turkcell Süper Kupa müsabakası olmak üzere son 6 derbide iki ekipten üçer futbolcu oyundan atıldı.



Önceki 5 derbide sarı-kırmızılı ekipten Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson, siyah-beyazlı takımdan ise Semih Kılıçsoy, Omar Colley ve Mert Günok kırmızı kart gördü. Bugün ise Davinson Sanchez, kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

SAHASINDAKİ 29 MAÇTA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ



Galatasaray, iç sahada yaptığı son 29 resmi müsabakada yenilmedi.



RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 29. resmi müsabakasına çıktı.



"Cimbom" bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet alırken, 8. beraberliğini yaşadı.