Dev derbide puanlar paylaşıldı, 2 gol ve kart yağmuru

Şampiyonluk yarışındaki iki dev, derbide sahaya çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın düellosunu hakem Yasin Kol yönetti. Derbi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golü Duran'dan Galatasaray'ın golü Sane'den geldi.



Galatasaray'ın golü sonrası sevinen sarı kırmızılı futbolculardan Kazımcan tribünden gelen madde nedeniyle yüzünden yara aldı. Futbolcunun gözünün altına bandaj uygulandı.



KART YAĞMURU

Maçta şuana kadar toplam 8 sarı kart çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da devre arasında tünelde hakeme itirazdan sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise sarı kart gören Oosterwolde Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.



İKİ TAKIMDA DA 3'ER DEĞİŞİKLİK

Domenico Tedesco, son oynadıkları Ferencvaros maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ferencvaros müsabakasına ilk 11'de başlattığı oyunculardan Yiğit Efe Demir, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'yi ilk 11'de değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Belçika Union Saint-Gilloise maçının 11’ine göre derbide 3 değişiklik gerçekleştirdi. Buruk; Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi'nin yerine Kazımcan Karataş, Mario Lemina ve Victor Osimhen’e görev verdi.

ESKİ BAŞKAN ALİ KOÇ DA TAKİP ETTİ

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini yerinde izledi.

Koç, müsabakayı eski genel sekreter Burak Kızılhan ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile takip etti.



MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Kadıköy'de saha içinde futbolcular birbirine girdi.

Güvenlik güçleri sahaya girerek futbolcuları ayırdı. Yaşanan kavga sonrası orta sahada santra noktasına set çekildi ve oyuncular, ısınmak için kendi noktalarına hareket etti.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



28' Maçtaki ilk isabetli şu gol oldu. Sane'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti



36' Maçın ilk sarı kartı Fenerbahçe'de Semedo'ya çıktı



44' Derbide Alvarez'in golüyle Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ancak ağlara giden top elle oynama gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edildi.



45' İlk yarı 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı

İKİNCİ DEVRE



46' İkinci yarı başladı

50' Sane'nin pasında rakip ceza sahası girişinde topla buluşan Osimhen'in sert şutunu Ederson kornere çeldi



54' Jayden Oosterwolde sarı kart gördü ve Başakşehir maçında cezalı duruma düştü



63' Fenerbahçe'de En Nesyri ile Kerem'in yerine Duran ve Talisca oyuna girdi



65' Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü



66' Ederson'a hakeme itirazı nedeniyle sarı kart çıktı



71' Osimhen, 4. hakemden gelen uyarı sonrası sarı kart gördü



77' Galatasaray'da Arda Ünyay oyuna girerken, İlkay Gündoğan kenara geldi



78' Uğurcan Çakır oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü



79' Fenerbahçe'de Oğuz ve Fred oyuna girdi, Nene ve İsmail oyundan alındı



89' Galatasaray Osimhen yerine Icardi oyuna girdi

90+3 Sakatlanan Kazım yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu



90+5 Fenerbahçe, Duran'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1



90+8 Maç sona erdi