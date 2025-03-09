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Dev derbinin hakemi Slavko Vincic'e yeni görev

Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maça atandı. Vincic, 11 Mart Salı günkü dev maçı yönetecek.

Dev derbinin hakemi Slavko Vincic'e yeni görev

'de  Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Slavko Vincic kritik bir maça atandı.

Vincic, son 16 turu rövanşındaki Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçında düdük çalacak.

Derbide görev alan Slavko Vincic'in ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da yabancı hakem isteği gelmişti.

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için yabancı hakem açıklaması

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için yabancı hakem açıklaması

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VINCIC'E YENİ GÖREV

UEFA, derbinin hakemi Slavko Vincic'i Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanacak Son 16 Turu rövanş maçına atadı. Müsabaka 11 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

İlk maçı Bayern Münih sahasında 3-0 kazanmış ve tur için büyük bir avantaj yakalamıştı.

Slavko Vincic'in derbi raporu

Slavko Vincic'in derbi raporu

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