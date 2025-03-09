Dev derbinin hakemi Slavko Vincic'e yeni görev

Vincic, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçında düdük çalacak. Derbide görev alan Slavko Vincic'in ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da yabancı hakem isteği gelmişti.

Süper Lig 'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Slavko Vincic kritik bir maça atandı.

VINCIC'E YENİ GÖREV



UEFA, derbinin hakemi Slavko Vincic'i Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçına atadı. Müsabaka 11 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.



İlk maçı Bayern Münih sahasında 3-0 kazanmış ve tur için büyük bir avantaj yakalamıştı.

