Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig 'de 9. haftasında bugün oynanacak Galatasaray -Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Carlos del Cerro Grande oldu.



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak.



Mücadelenin dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.



Derbide VAR koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande oturacak. AVAR'da ise Ferhan Kestanlıoğlu eşlik edecek.