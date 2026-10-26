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NTV

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

26.10.2026 12:21

Son Güncelleme: 26.10.2026 12:21

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
NTV

Derbinin VAR hakemi Carlos del Cerro Grande oldu.

Batuhan DurmuşSpor editörü
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Carlos del Cerro Grande olarak açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftasında bugün oynanacak Galatasaray -Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Carlos del Cerro Grande oldu.
 

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. 

Mücadelenin dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
 

Derbide VAR koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande oturacak. AVAR'da ise Ferhan Kestanlıoğlu eşlik edecek.

Resmi Kurum