Dev finalin sonunda ortalık karıştı: Teknik direktörden futbolcuya yumruk

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain'i 3-0 yenen Chelsea şampiyon oldu. Maçın ardından saha savaş alanına döndü.



Teknik heyet ve futbolcuların birbirine girdiği olayda Teknik direktör Luis Enrique, Chelsea'nin yıldızı Joao Pedro'ya yumruk attı.



Bu görüntü tüm dünyada gündem olurken, Enrique'nin ağır bir ceza alması bekleniyor. Maç sonu konuşan İspanyol çalıştırıcı olaya açıklık getirdi ve kendisini savundu.

"AMAÇ ENGELLEMEKTİ"



"Tek amacım oyuncuların kavga etmesini engellemekti." diyen Enrique, "Maresca'nın insanları ittiğini gördüm! Açıkçası amacımız oyuncuları durdurmaktı. Çok fazla gerginlik ve itiş kakış vardı. Mantıksal olarak önlenebilir bir durumdu. Başka söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.



Enrique sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kaybeden mi? Ben kaybeden değilim. İkinciyim. Üst düzey futbolda kaybeden yoktur. Kaybeden, yatağından uyanmayan kişidir."