Dev finalin sonunda ortalık karıştı: Teknik direktörden futbolcuya yumruk
Kulüpler Dünya Kupası finalinin sonunda futbolcular ve teknik heyet birbirine girdi. Teknik direktör Luis Enrique'den Joao Pedro sert müdahale geldi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain'i 3-0 yenen Chelsea şampiyon oldu. Maçın ardından saha savaş alanına döndü.
Teknik heyet ve futbolcuların birbirine girdiği olayda Teknik direktör Luis Enrique, Chelsea'nin yıldızı Joao Pedro'ya yumruk attı.
Bu görüntü tüm dünyada gündem olurken, Enrique'nin ağır bir ceza alması bekleniyor. Maç sonu konuşan İspanyol çalıştırıcı olaya açıklık getirdi ve kendisini savundu.
"AMAÇ ENGELLEMEKTİ"
"Tek amacım oyuncuların kavga etmesini engellemekti." diyen Enrique, "Maresca'nın insanları ittiğini gördüm! Açıkçası amacımız oyuncuları durdurmaktı. Çok fazla gerginlik ve itiş kakış vardı. Mantıksal olarak önlenebilir bir durumdu. Başka söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.
Enrique sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kaybeden mi? Ben kaybeden değilim. İkinciyim. Üst düzey futbolda kaybeden yoktur. Kaybeden, yatağından uyanmayan kişidir."
¡SALTARON CHISPAS ENTRE LUIS ENRIQUE Y JOAO PEDRO! 🤯🤯🤯🤯— DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025
El momento del técnico español con el jugador del Chelsea tras perder la final del Mundial de Clubes @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/InAjrW0QQE
SERVET KAZANDILAR
Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olan Chelsea, bu turnuvadaki ikinci kupasını kazandı.
Chelsea bu şampiyonlukla turnuvadan yaklaşık 130 milyon dolarlık ödül alacak.
KUPAYI TRUMP VERDİ
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da maçı tribünlerden FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte takip etti.
Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde kürsüye FIFA Başkani Gianni Infantino'yla birlikte ABD Başkanı Trump da çıktı.
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