Dev kulüplerin istediği Osimhen'den takım arkadaşlarına: Kalmayı düşünüyorum

Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'da Victor Osimhen dönüş yolunda takım arkadaşlarına konuşma yaptı.



Fotomaç'ın haberine göre; Osimhen takım arkadaşlarına dönerek "Galatasaray inanılmaz bir kulüp. Burada yaşadığım güzel duyguları tarif etmem imkansız" dedi.



Dün devlerinin peşinde olduğu yıldız golcü sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm kalbimle kendimi buraya ait hissediyorum. Taraftarı çok seviyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. İnsan nerede mutluysa orada olmalı. Transferle ilgili kararımı sezon sonu vereceğimi söylemiştim ama devam etme düşüncesi ağır basmaya başladı. Kalmayı düşünüyorum. Son kararımı sezon sonunda herkes öğrenecek."