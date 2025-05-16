Dev kulüplerin istediği Osimhen'den takım arkadaşlarına: Kalmayı düşünüyorum
Kupa zaferi sonrası uçakta arkadaşlarına konuşma yapan dev kulüplerin radarındaki Osimhen, "Devam etme düşüncesi ağır basmaya başladı. Kalmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'da Victor Osimhen dönüş yolunda takım arkadaşlarına konuşma yaptı.
Fotomaç'ın haberine göre; Osimhen takım arkadaşlarına dönerek "Galatasaray inanılmaz bir kulüp. Burada yaşadığım güzel duyguları tarif etmem imkansız" dedi.
Dün devlerinin peşinde olduğu yıldız golcü sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüm kalbimle kendimi buraya ait hissediyorum. Taraftarı çok seviyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. İnsan nerede mutluysa orada olmalı. Transferle ilgili kararımı sezon sonu vereceğimi söylemiştim ama devam etme düşüncesi ağır basmaya başladı. Kalmayı düşünüyorum. Son kararımı sezon sonunda herkes öğrenecek."
DEVLER TRANSFER ETMEK İÇİN YARIŞTA
Sezon sonu kulübü Napoli'ye dönecek olan Osimhen'in 70 milyon euroluk değere sahip.
Osimhen için İngiliz devi Manchester United ve İtalyan devi Juventus resmi tekliflerini yaptı.
Osimhen'e karşı Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgisi bulunuyor. Transfer sezon sonu netleşecek.
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