Dev maç öncesi FIFA'dan karar. Atıfta bulunan bayrak, pankart ve benzeri görseller yasak

Dünya Kupası'nın son finalisti tarihi eşleşmede belli olacak.

1986 Dünya Kupası'ndaki unutulmaz çeyrek finalin iki tarafı, Arjantin ile İngiltere karşılaşacak.

Arjantin üst üste 2., toplamda 4. dünya şampiyonluğunu kazanmanın, İngiltere ise ilk ve son kez 60 yıl önce kaldırdığı o kupayı yeniden ülkesine götürmenin peşinde.



FIFA 'DAN FALKLAND KARARI



FIFA, Arjantin ile İngiltere maçının oynanacağı statta Falkland Adaları'na atıfta bulunan bayrak, pankart ve benzeri görselleri yasakladı.

Falkland Savaşı, Arjantin'in 2 Nisan 1982'de Birleşik Krallık'ın kontrolündeki Falkland (Arjantin'in kullandığı adıyla Malvinas) ve Güney Georgia adalarını işgal etmesiyle başlamıştı.



Yaklaşık altı hafta süren çatışmaların ardından Birleşik Krallık adaları geri aldı ve 14 Haziran 1982'de Arjantin teslim olmuştu.