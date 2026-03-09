Dev maç öncesi Slot'tan Osimhen vurgusu

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi.



Slot'un açıklamalarından öne çıkanlar:



""Galatasaray'la daha önce oynamıştık. O maçtan sonra daha iyi tanıdık onları. Galatasaray'a ve Okan hocaya büyük bir saygım var. Beşiktaş'a karşı oynadılar yakın zamanda. 10 kişi kalmalarına rağmen kazandılar. Bu da nasıl mücadeleci olduklarını gösterdiler. Yarın çok çok iyi olmamız lazım ki Liverpool'a avantajlı geri dönelim. Çok yakın bir maçtı ilk oynadığımız. Penaltı da işi değiştiren bir şey oldu. Yarın çok iyi iki takım oynayacak.

Victor Osimhen için hem önlem aldık, hem de almadık. İyi rakip oyunculara karşı her zaman önlem alırız. Stoper oyuncularımız daha önce Victor Osimhen'e karşı oynadı. O yüzden onları tanıyorlar. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun farkındayız.

Galatasaray'ın çok silahı var. Çok hızlı oyuncuları var, geçiş oyuncularını iyi yapıyorlar. Sadece Osimhen değil. Örneğin Barış Alper Yılmaz. İlk maçta ona yetişemedik."



Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki maçı Galatasaray, RAMS Park'ta 1-0 kazanmıştı.