Dev maç sonrası Galatasaray değerlendirmesi, "Can pazarına döndü"

BURUK'UN TERCİHLERİ



Etihad Stadı'nda gecenin yıldızı Galatasaray taraftarıydı. Maç boyunca G.Saray sevgisini tüm İngilizlere hiç durmadan gösterdiler. Herhalde Pep Guardiola, 'Keşke bizim de seyircimiz böyle olsa' diye düşünmüştür. Okan hocanın tercihleri, maalesef sahaya olumlu yansımadı. İlkay, kaptan olarak çıktı ama bir lider olarak oynayamadı. G.Saray'ın orta alanı büyük zaafiyet yaşadı. Avrupa maçlarında hızlı oyuncularla baş başa kaldığında hep kaybeden Abdülkerim, yenilen ilk golde iki metre önde olmasına rağmen Haaland'ın koşusuna karşılık veremedi.

Guardiola'nın sakatlığı olmasına rağmen Doku'yu 'gittiğin yere kadar oyna' anlayışıyla sahayla sürmesi, G.Saray'a ağır bedel ödetti çünkü yenilen iki golde Doku'nun asistleri vardı. Doku sakatlanıp çıktıktan sonra G.Saray oyunu biraz daha dengeledi, City kalesine daha fazla atak yapma girişiminde bulundu. Özellikle ilk yarının G.Saray'da en önemli hamlesi, Osimhen'in rakipten çaldığı topu bitirme noktasına kadar taşıyamaması ve Sane'ye etkili pas verememesiydi.

İkinci yarıda da Osimhen'in 64'te attığı şut, belki gol olmadı ama G.Saray adına en etkili pozisyondu. Okan hocanın geç de olsa Barış, İlkay ve Abdülkerim'i oyundan alması doğru bir hamleydi ve G.Saray'ın ayağa daha iyi pas yapmasını sağladı. Okan hoca maçı yeniden oynamaya çalışsa, oyuna Torreira ile başlar, belki sol stoper olarak Jakops'u kullanır, Barış'ın yerine de Yunus'u tercih ederdi. G.Saray belki kaybetti ama Avrupa'ya devam etmeyi başardı. (Levent Tüzemen-Fotomaç)

KIPIRDAYACAK FIRSAT BULAMADI

Bu maç bize gösterdi ki böyle güçlü sahneleri Türkiye ligiyle mukayese etmemek lazım. Ligimizin lokomotifi Barış, çıkana kadar kıpırdayacak fırsat dahi bulamadı.

Yine en çok kafama takılan bir konu var. Takımın vazgeçilmez dinamosu Torreira bir problemi olduğu için ilk 11'de yok. Peki neden riske edilip iki farklı skor dezavanajı varken son 20 dakika oyuna giriyor? Mantıkla kesinlikle bağdaşmıyor. Galatasaray hedefi artık play-off'tan çıkabilmek. (Ömer Üründül-Sabah)