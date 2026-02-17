Galatasaray İstanbul'daki 2. Juventus zaferini kazanmayı bekliyor. Galatasaray, Juventus karşılaşmasını beklemeye başladı.

Teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde tur için avantaj yakalayacak kadroya sahip olduklarını söyledi. Sarı kırmızılılar Kenan Yıldızlı Juventus'u yarın 20.45'te konuk edecek.



ücaleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Rövanş, 25 Şubat'ta Torino'da oynanacak. Play off'u geçecek taraf son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.



TAKIMLARDA SON DURUM



Buruk sakatlığını atlatan Leroy Sane'nin hazır olduğunu söyledi. Zorlu maç öncesi tek eksik sarı kart cezalısı Mario Lemina.



Juventus'unsa önemli eksikleri var. Sakatlıkları süren Vlahovic, Milik, Holm ve Jonathan David kadroda yok.



Galatasaray’da Sanchez, Lang ve Jakobs sarı kart görmesi durumunda, deplasmandaki Juventus rövanşında cezalı duruma düşecek.



SON MAÇ TARİHE GEÇMİŞTİ



Galatasaray ile Juventus son olarak 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi grubunda rakip oldu. İstanbul'daki grubun son maçı yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalmış, mücadeleye ertesi gün devam edilmişti. Rakibini 1-0 yenen Galatasaray 2. sıraya yükselmiş, Juventus'sa 3. basamağa gerileyerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen



Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan, Openda