Dev maçta kazanan Oklahoma

NBA'in ikinci haftasında geçtiğimiz sezonun finalistleri Indiana Pacers ile Oklahoma City Thunder karşılaştı.

Pacers'in ev sahipliğinde oynanan maç büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın normal süresi 113-113'lük beraberlikle sonuçlandı. Bunun üzerine maç 1. uzatma periyodu ile devam etti.

İki takım uzatma çeyreğinin sonunda da yenişemedi. Taraflar çeyrek sonunda 124-124'lük skorla molaya gitti.

İkinci uzatma çeyreğinin sonunda ise kazanan Oklahoma City Thunder oldu. Deplasman ekibi maçı 141-135'lik skorla kazandı.

Shai Gilgeous-Alexander attığı 55 sayıyla birlikte takımına galibiyeti getiren en önemli faktör oldu.

Pacers'ta ise Benedict Mathurin 36, Pascal Siakam 32 sayı ile maçı tamamladı.

