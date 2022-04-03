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Dev maçta puanlar paylaşıldı (Trabzonspor-Beşiktaş maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Batshuayi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, Larin oyuna girdikten 10 dakika sonra kırmızı kart gördü.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 03.04.2022 - 22:29

Dev maçta puanlar paylaşıldı (Trabzonspor-Beşiktaş maç sonucu)

Spor Toto 'in 31. haftasında lider 'un 'ı konuk ettiği mücadele 1-1 berabere tamamlandı. 

Medical Park Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 

Ev sahibi ekip 56. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle öne geçti.

Beşiktaş'ta Batshuayi 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Siyah-beyazlılar 71. dakikada Valentin Rosier ile eşitliği yakaladı.

Beşiktaş'ta 70. dakikada oyuna giren Cyle Larin, 80. dakikada Siopis'e yaptığı hareket sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Kalan sürede başka gol olmayınca taraflar birer puana razı oldu.

Bu sonucun ardından 31. haftayı lider Trabzonspor 71, Beşiktaş ise 47 puanla tamamladı.

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