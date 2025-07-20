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Dev maçta yere yığıldı bir daha kalkamadı: "Üst üste acımasız yumruklar"

Boks dünyanın iki devinin karşı karşıya geldiği maçta Wembley Stadyumu tarihi anlara şahitlik etti. İşte ayrıntılar ve nakavt anları...

Dev maçta yere yığıldı bir daha kalkamadı: "Üst üste acımasız yumruklar"

İngiltere'nin en büyük stadyumlarından Wembley'da tarihi bir boks maçı oynandı. dünyasının iki ünlü ismi Ukraynalı Oleksandr Usyk ve İngiliz Daniel Dubois ringe çıktı.

Maçta Dubois, agresif çıkışlar yapmasına rağmen Usyk üstünlük kurmayı başardı. 5. rauntta Usyk'in sağ kroşesiyle birlikte Dubois'a yere yığıldı.

NAKAVT OLDU

İngiliz boksör ayağa kalktıktan sonra ikinci şoku yaşadı. Dubois, kendisinden 11 yaş büyük Usyk'nin şiddetli sol kroşesiyle nakavt oldu.

Dev maçta yere yığıldı bir daha kalkamadı: "Üst üste acımasız yumruklar" - 1

KEMERİ ALDI, REKORUNU KORUDU

2024'te Tyson Fury'i yenerek ilk kez dört kemer şampiyonu (WBA, WBC, IBF, WBO) olan Usyk, Dubois'dan IBF kemerini aldı.

Ağır sıklet dünya şampiyonu olan Usyk, maç sonrası 24-0 kariyer rekorunu korumuş oldu.

Dev maçta yere yığıldı bir daha kalkamadı: "Üst üste acımasız yumruklar" - 2

"ÜST ÜSTE ACIMASIZ YUMRUKLAR"

Yaşlı olmadığını ve boksa devam edeceğini vurgulayan 38 yaşındaki Usyk, kadın ve erkek toplamda dört kemerli ağır sıklet şampiyonluğu unvanını iki ayrı dönemde kazanan tek boksör oldu.

Zaferle ayrılan Ukraynalı boksör için İngiliz basınında, "Üst üste acımasız yumruklarla rakibini devirdi" ifadeleri kullanıldı.

NAKAVT ANLARI

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