Dev maçta yere yığıldı bir daha kalkamadı: "Üst üste acımasız yumruklar"

İngiltere'nin en büyük stadyumlarından Wembley'da tarihi bir boks maçı oynandı. Boks dünyasının iki ünlü ismi Ukraynalı Oleksandr Usyk ve İngiliz Daniel Dubois ringe çıktı.



Maçta Dubois, agresif çıkışlar yapmasına rağmen Usyk üstünlük kurmayı başardı. 5. rauntta Usyk'in sağ kroşesiyle birlikte Dubois'a yere yığıldı. NAKAVT OLDU



İngiliz boksör ayağa kalktıktan sonra ikinci şoku yaşadı. Dubois, kendisinden 11 yaş büyük Usyk'nin şiddetli sol kroşesiyle nakavt oldu.

KEMERİ ALDI, REKORUNU KORUDU



2024'te Tyson Fury'i yenerek ilk kez dört kemer şampiyonu (WBA, WBC, IBF, WBO) olan Usyk, Dubois'dan IBF kemerini aldı. Ağır sıklet dünya şampiyonu olan Usyk, maç sonrası 24-0 kariyer rekorunu korumuş oldu.

"ÜST ÜSTE ACIMASIZ YUMRUKLAR"



Yaşlı olmadığını ve boksa devam edeceğini vurgulayan 38 yaşındaki Usyk, kadın ve erkek toplamda dört kemerli ağır sıklet şampiyonluğu unvanını iki ayrı dönemde kazanan tek boksör oldu.



Zaferle ayrılan Ukraynalı boksör için İngiliz basınında, "Üst üste acımasız yumruklarla rakibini devirdi" ifadeleri kullanıldı.

NAKAVT ANLARI



The ringside angle of 𝗧𝗛𝗔𝗧 left hand by Oleksandr Usyk🎯#UsykDubois2 pic.twitter.com/2GxIcVZoH6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025