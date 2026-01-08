Dev stoper Süper Lig'e geldi, 4,5 yıllık imzayı attı: "Gelmeden önce onunla görüştüm"

TRANSFERDE ONUACHU AYRINTISI



Taraftarlar için elinden gelenin en iyi mücadeleyi vereceğini vurgulayan Nwaiwu, şunları kaydetti:

"Tabii ki onları da çok sevdiğimi iletmek isterim. İyi giden bir transfer süreci olduğunu ifade ederim ama sonuçlandığı için de ayrca mutluyum. Aileden biri olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'un bana milli takımın kapılarını açacağından, milli takım için bir platform olacağından eminim. Zaten sevdiğim bir kulüp olduğu için Trabzonspor'u tercih ettim."

Transfer sürecinde Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu ile görüştüğünü aktaran Nwaiwu, "Onuachu'yu bir abi, kardeş gibi görüyorum. O da çok olumlu, güzel şeyler söyledi. Teklifi kabul edeceğimi ve burada olacağımı söyledim. Transferde onun da büyük katkısı oldu." dedi.