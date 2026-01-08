Dev stoper Süper Lig'e geldi, 4,5 yıllık imzayı attı: "Gelmeden önce onunla görüştüm"
08.01.2026 09:38
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor, devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı. Karadeniz ekibi, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı.
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, Trabzon'a gitti.
Trabzonspor Wolfsberger takımından transfer ettiği Nijeryalı 22 yaşındaki stoperin sözleşme şartlarını açıkladı.
Trabzonspor, Avusturya ekibine 7 taksit halinde 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 1,93'lük boyuyla dikkat çeken Nwaiwu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo mavililer oyuncuya ise; mevcut sezon için 350 bin euro, kalan sezonlarda ise yıllık 700 bin euro garanti ücret ödeyecek.
Chibuike Nwaiwu bordo mavili formayı giydi
TRANSFERDE ONUACHU AYRINTISI
Taraftarlar için elinden gelenin en iyi mücadeleyi vereceğini vurgulayan Nwaiwu, şunları kaydetti:
"Tabii ki onları da çok sevdiğimi iletmek isterim. İyi giden bir transfer süreci olduğunu ifade ederim ama sonuçlandığı için de ayrca mutluyum. Aileden biri olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'un bana milli takımın kapılarını açacağından, milli takım için bir platform olacağından eminim. Zaten sevdiğim bir kulüp olduğu için Trabzonspor'u tercih ettim."
Transfer sürecinde Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu ile görüştüğünü aktaran Nwaiwu, "Onuachu'yu bir abi, kardeş gibi görüyorum. O da çok olumlu, güzel şeyler söyledi. Teklifi kabul edeceğimi ve burada olacağımı söyledim. Transferde onun da büyük katkısı oldu." dedi.