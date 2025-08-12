Dev transferler için temas kuruldu: Galatasaray, Manchester City ve PSG masada

Galatasaray, Muslera sonrası Manchester City'den Ederson'u transfer etmek istiyor.



İtalyan basınındaki habere göre; Sarı kırmızılılar Ederson transferi için Manchester City ile ileitşime geçti.



EDERSON SONRASI B PLANI



City, Ederson'un ayrılık ihtimaline karşı yerine geçecek ismi de belirledi.



Ederson'un transferinin netlik kazanması sonrası İngiliz devi Donnarumma için girişimlere başlayacak.



PSG'DE KRİZ



Donnarumma'nın Paris Saint Germain serüveninde son yaklaşıyor.



26 yaşındaki kalecinin yüksek maaş talebine olumsuz yanıt veren PSG, Tottenham ile oynayacağı Süper Kupa'nın kadrosuna Donnarumma'yı almadı.