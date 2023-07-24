Devin Booker'ın yeni takımı belli oldu

Devin Booker, Bayern Basketball ile 2025 yılına kadar iki sezonluk sözleşme imzaladı.



32 yaşındaki Amerikalı oyuncu 2016-2019 yılları arasındaki başarılı ilk döneminin ardından FC Bayern Basketball'daki ikinci dönemini geçirecek.

Dört yıl önce kırmızı-beyaz formayla ikinci şampiyonluğunu kazandıktan sonra takımdan ayrılmış ve Rusya'ya gitmişti. Şimdi ise Fenerbahçe ile geçirdiği iki sezonun ardından tekrar Bayern'e geri dönüyor.



"EVE DÖNMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"



Booker imzayı attıktan sonra, "Şimdiden eve dönmüş gibi hissediyorum. Bayern'e döneceğimi hep biliyordum, tek soru ne zaman döneceğimdi. Şimdi mükemmel bir an." ifadelerini kullandı.



"KAZANMA ALIŞKANLIĞI EDİNMELİYİZ"



Baş antrenör Pablo Laso yönetimindeki Bayern Münih'in hedeflerinden bahseden Booker, "Mümkün olan en kısa sürede kazanma alışkanlığı edinmeliyiz. Çünkü Bayern'in ait olduğu yer orası. Bunun için ne gerektiğini biliyorum ve Vladimir Lucic ile birlikte, hedeflediğimiz her şeyi başarabilmemiz için sahada ve soyunma odasında diğer oyunculara yardım edip onları motive edeceğiz. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum; o zamanlar Lucic'in etrafında zaten harika bir atmosfer vardı." ifadelerini kullandı.



EuroLeague'de Bayern, Khimki Moskova ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 119 maça çıkan 2.03 metre boyundaki tecrübeli oyuncu maç başına 9.3 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları yakaladı.