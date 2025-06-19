"Devin Özek yardımcı istedi" iddiasına Fenerbahçe'den cevap

Futbolda yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrılmasının ardından futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirilmişti.

Sarı - lacivertlilerin futbol yapılanmasının en üstünde yer alan isim olan Özek'in yardımcı talep ettiğine dair iddialar çıkmıştı.

Fenerbahçe, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.



Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan Kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."