Devler Ligi'nde 70. sezon heyecanı

Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eleme turlarını geçemediği Devler Ligi organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.



Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.



Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen, Stuttgart, İtalya'dan Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan, İngiltere'den Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Girona, Fransa'dan Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain, Portekiz'den Sporting Lizbon, Benfica, Hollanda'dan Feyenoord, PSV, Avusturya'dan Salzburg, Sturm Graz, İskoçya'dan Celtic, Belçika'dan Club Brugge, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Slovakya'dan Slovan Bratislava, Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk, Çekya'dan Sparta Prag ve İsviçre'den Young Boys, lig aşamasında mücadele verecek.

Turnuvada 29 Ocak 2025'te yapılacak 8. hafta maçlarıyla lig aşaması tamamlanacak. Son 16 turuna yükselme mücadelesi 11-12 ve 18-19 Şubat tarihlerinde, son 16 turu maçları ise 4-5 ve 11-12 Mart tarihlerinde yapılacak. Ligde 8-9 ve 15-16 Nisan'da çeyrek final, 29-30 Nisan ve 6-7 Mayıs tarihlerinde yarı final maçları yapılacak, final ise 31 Mayıs'ta Münih'te Allianz Arena'da oynanacak.



REAL MADRİD'İN 15 ŞAMPİYONLUĞU VAR



Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.



1955-1956 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlayan, 1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle düzenlenen Kupa 1'in geride kalan 69 sezonunda en çok şampiyonluğu 15 kezle Real Madrid elde etti.



İspanya ekibi Real Madrid 18 kez final oynadığı büyük organizasyonda 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 ve 2024 yıllarında olmak üzere 15 kez mutlu sona ulaşarak en başarılı takım oldu. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.



Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kupayı kazandı.



Kupa 1'i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı. İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.



EN ÇOK MAÇA ÇIKAN, EN GOLCÜ RONALDO



Dünya futboluna damgasını vuran Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Kupa 1 tarihine de adını yazdırdı.



Kariyerini Suudi Arabistan liginde Al Nassr'da sürdüren Ronaldo, 187 maçla Devler Ligi'nde en çok karşılaşmada forma giyen futbolcu olurken, attığı 141 golle de en golcü futbolcu durumunda.

Golcüler sıralamasında Ronaldo'yu Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (94), Karim Benzema (90), Raul Gonzalez (71) takip etti.

En çok maça çıkanlar arasında Portekizli futbolcuyu Iker Casillas (181), Lionel Messi (163), Xavi Hernandez (157), Thomas Müller (153), Toni Kroos (153) takip ediyor.



EN'LERE REAL MADRİD İMZASI



Real Madrid, Şampiyonlar Ligi organizasyonunda "en"lere imzasını attı.

43 kezle en çok bu organizasyona katılım sağlayan İspanyol ekip, 489 karşılaşmayla en çok maça çıkan, 294 galibiyetle en çok kazanan, 1075 ile en çok gol atan takım olarak dikkati çekiyor.