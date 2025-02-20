Devler Ligi'nde play-off mücadelesi tamamlandı: Son 16'ya kalan 8 takım belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV, adlarını son 16 takım arasına yazdırdı.



"Devler Ligi"nde lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti.



Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

JUVENTUS PLAY-OFF TURUNDA ELENDİ

İtalya ekibi Juventus'u eleyen Hollanda temsilcisi PSV, son 16 turuna yükseldi. Hollanda temsilcisi, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Juventus'u PSV Stadı'nda konuk etti.



Karşılaşmayı 3-1 kazanan PSV, "Devler Ligi"nde son 16 turuna yükseldi. Juventus ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda etti.

MBAPPE'DEN HAT-TRİCK



İngiltere temsilcisi Manchester City'yi play-off turu ilk maçında 3-2 yenen son şampiyon Real Madrid, rövanşı da 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya ekibinde yıldız oyuncu Kylian Mbappe, "hat trick" yaparak galibiyette başrol oynadı.



PSG'DEN 7 GOLLÜ GALİBİYET

Günün diğer randevusunda ise iki Fransa takımı karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, ilk müsabakada 3-0 mağlup ettiği Brest'e rövanşta da 7-0 üstünlük kurarak tur atladı.



PSG, "Devler Ligi"nde oynanan bir müsabakada 7 farklı oyuncusu gol sevinci yaşayan ilk takım oldu.

DORTMUND İLK MAÇLA YÜKSELDİ

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalan ve ilk maçı 3-0 kazanan Almanya ekibi Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi.

